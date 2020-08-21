Мать прославила дочь в полтора года снимками в люксовой одежде и была обругана

Мать полуторагодовалой девочки начала регулярно фотографировать ее в дорогой одежде и была обругана в сети. Соответствующий материал публикует The Sun.

26-летняя британка Суэла Гилаж (Suela Gilaj) создала страницу в Instagram для своей дочери, куда выкладывала ее снимки в стильных нарядах. По информации издания, мать маленькой Азалии Елезай (Azalea Elezaj) потратила на ее гардероб 5330 фунтов стерлингов (522 тысячи рублей). У девочки есть одежда таких люксовых брендов, как Gucci, Versace, Burberry и Givenchy. Кроме того, мать и дочь часто одеваются в похожие костюмы и вместе позируют для фото.

Фото опубликовано @faabsuu

На данный момент на аккаунт 17-месячной блогерши подписано больше 13 тысяч человек. Однако Суэла Гилаж рассказала о том, что столкнулась с негативной реакцией пользователей сети. «Я получаю комментарии от людей, которые говорят, что мне не следует покупать ей дорогие вещи, так как это пустая трата денег. Но она мой ребенок, и я сама решаю, что для нее лучше всего, поэтому я удаляю подобные комментарии. Некоторые также думают, что у нее нет нормальной "детской" жизни, но я просто не показываю другие моменты в сети, — отметила Гилаж. — Дочка очень счастлива, она всегда играет и веселится».

По словам женщины, большинство подписчиков относятся к блогу маленькой Елезай положительно и часто делают комплименты ее образам. «Нам часто пишут бренды одежды и присылают дочке красивые подарки. Большинство дизайнерских вещей, которые она носит, либо подарены, либо куплены на распродаже», — добавила 26-летняя мать.

Ранее в августе Кайли Дженнер осудили за фото дочери в копии Lamborghini. Двухлетняя Сторми попозировала за рулем черного электромобиля, на который нанесена разноцветная монограмма модного дома Louis Vuitton, и с маленькой сумкой Prada. Подписчики критиковали знаменитость за покупку дорогих вещей для дочери.