Модель обругали в сети за обильный макияж на лице ее пятилетней дочери

Бывшая модель и телеведущая Кэти Прайс подверглась критике в соцсетях из-за фото пятилетней дочери с обильным макияжем на лице. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 42-летняя знаменитость запечатлена с банками от кока-колы в волосах — она использовала их в качестве бигуди. На ней также были кожаная куртка и яркий мейкап: подведенные глаза и красные губы. Прайс позировала вместе со своей дочерью Банни (Bunny), которая была одета и накрашена аналогичным образом. Пост набрал 70 тысяч лайков.

Поклонников возмутил внешний вид ребенка, и они обругали модель в комментариях. «Этот бедный ребенок превратился в свою мать», «Я не одобряю использование подводки для глаз на ребенке, пусть дети остаются детьми», «Это неправильно», «Что с тобой не так? Ты так испортишь кожу своей дочери!» — высказывались они.

Ранее в августе Кэти Прайс напугала фанатов натуральными зубами после снятия виниров. Так, на кадрах видео, опубликованного на ее YouTube-канале, знаменитость демонстрирует свои мелкие острые зубы перед установкой виниров. Пользователи сети сравнили Прайс с зомби.