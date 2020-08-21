Киты-убийцы убили нескольких акул-людоедов

Большие белые акулы, также известные как акулы-людоеды, стали таинственно исчезать из места постоянного пребывания — Ложного залива в Южноафриканской республике (ЮАР). Об этом сообщает Mirror.

«Большие белые акулы — сверххищники, и мы не знаем, как их отсутствие в Ложной бухте повлияет на экосистему. Мы также не знаем причин их исчезновения», — сказала специалист по охране окружающей среды Кейптауна Мариан Ньювудт (Marian Nieuwoudt).

По данным издания, три года назад пять акул были обнаружены мертвыми на берегу с огромными ранами на боку и без печени. Некоторые специалисты предполагают, что убить их могли косатки, которые стали активно распространяться у берегов ЮАР 11 лет назад. Дело в том, что печень акул, богатая жирами, является ценной пищей для китов.

Фотограф дикой природы Крис Фаллоуз (Chris Fallows) не верит, что убийцами акул могут быть косатки. По его мнению, в исчезновении хищников виновны рыбаки. Более того, он считает это проблемой не только Южной Африки, но и Австралии.

Ранее, в феврале, охота косаток на большую белую акулу попала на видео. Опубликовавший ролик морской гид Донаван Смит (Donavan Smith) рассказал, что снял его в 400 километрах от Кейптауна во время одной из туристических прогулок. На кадрах видно, как два кита-убийцы выслеживают белую акулу и готовятся к атаке. Видео заканчивается, когда косатки отплывают далеко от судна и скрываются из вида. Судьба акулы-людоеда остается неизвестной.

Большая белая акула, или акула-людоед — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Косатки — хищное морское млекопитающее отряда дельфиновых. Они достигают десяти метров в длину и весят до восьми тонн. Среди прочего, косатки охотятся на рыбу, тюленей, птиц и черепах. По-английски их называют «китами-убийцами».

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



