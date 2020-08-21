Из жизни
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Назван новый лидер преступного мира после убийства главного вора Азербайджана
Руководитель забастовки на «Беларуськалии» сбежал из КГБ через форточку
Телеведущий тайно сфотографировал ноги девушки в метро и получил срок
Капитана «Манчестер Юнайтед» арестовали за нападение на полицейских
Белорусский режим сравнили с латиноамериканской диктатурой
Лоза побывал в Крыму и описал «реальное положение дел» на полуострове
Лукашенко пообещал решить проблему с протестами в ближайшие дни
Москвич нашел в магазине «дышащий» арбуз 
Врач объяснил обнаружение «опасного вещества» на теле Навального
В США самый мощный корабль ВМФ России назвали самым мощным в мире
Новости партнеров

Киты-убийцы убили нескольких акул-людоедов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Большие белые акулы, также известные как акулы-людоеды, стали таинственно исчезать из места постоянного пребывания — Ложного залива в Южноафриканской республике (ЮАР). Об этом сообщает Mirror.

«Большие белые акулы — сверххищники, и мы не знаем, как их отсутствие в Ложной бухте повлияет на экосистему. Мы также не знаем причин их исчезновения», — сказала специалист по охране окружающей среды Кейптауна Мариан Ньювудт (Marian Nieuwoudt).

По данным издания, три года назад пять акул были обнаружены мертвыми на берегу с огромными ранами на боку и без печени. Некоторые специалисты предполагают, что убить их могли косатки, которые стали активно распространяться у берегов ЮАР 11 лет назад. Дело в том, что печень акул, богатая жирами, является ценной пищей для китов.

Фотограф дикой природы Крис Фаллоуз (Chris Fallows) не верит, что убийцами акул могут быть косатки. По его мнению, в исчезновении хищников виновны рыбаки. Более того, он считает это проблемой не только Южной Африки, но и Австралии.

Ранее, в феврале, охота косаток на большую белую акулу попала на видео. Опубликовавший ролик морской гид Донаван Смит (Donavan Smith) рассказал, что снял его в 400 километрах от Кейптауна во время одной из туристических прогулок. На кадрах видно, как два кита-убийцы выслеживают белую акулу и готовятся к атаке. Видео заканчивается, когда косатки отплывают далеко от судна и скрываются из вида. Судьба акулы-людоеда остается неизвестной.

Большая белая акула, или акула-людоед — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Косатки — хищное морское млекопитающее отряда дельфиновых. Они достигают десяти метров в длину и весят до восьми тонн. Среди прочего, косатки охотятся на рыбу, тюленей, птиц и черепах. По-английски их называют «китами-убийцами».


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Mysterious disappearance of great white sharks found with livers ripped out
Редчайший кит-убийца белого окраса удивил туристов и попал на видео
Противостояние китов-убийц и акулы-людоеда попало на видео
Киты-убийцы съели детеныша сородича на глазах у людей
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0216 августа
Дэмьен Эколс на суде в 1994 году

«Я десять лет не видел солнечного света»

Странный подросток угодил в тюрьму из-за любви к Стивену Кингу и року. Выжить ему помогла магия
13:39Сегодня

Нашпигованная иглами клубника снова вернулась на полки магазинов

11:15Сегодня

Раскрыт секрет похудения российских звезд

10:02Сегодня

Дети спасли бабушку от смерти и получили награду

Из жизни00:0210 августа

«Однажды мы набрали в мусоре продуктов на 600 евро»

История россиянки об учебе в Австрии и переезде оттуда в Китай
09:24Сегодня

Мужчина снова сорвал многомиллионный джекпот и раскрыл секрет успеха

07:15Сегодня

Обезьяны показали поцелуй влюбленных и удивили доктора

05:05Сегодня

Сотрудница полиции дважды родила за двое суток

Из жизни00:02 8 августа

«Мы все сбиты с толку»

Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
04:24Сегодня

Врачи извлекли звезду из обмывавшего звание российского офицера

02:04Сегодня

Турист лишился снаряжения и две недели выживал в лесу без еды и воды

00:45Сегодня

Россиянин выбросил в мусор отложенные на автомобиль деньги

Россия
За Навальным из Германии вылетел самолет
«Им удалось продержаться всего шесть часов»
 
Россиян предупредили об аномально теплой погоде
Алексей НавальныйНавальный впал в кому
Ему стало плохо в самолете. Он находится в реанимации
Московские и омские врачи собрали консилиум по состоянию Навального
«Простые ножницы и никакой анестезии»
История россиянки о жизни после женского обрезания, кавказских обычаях и насилии
В Крыму оценили косвенное признание ООН жителей полуострова россиянами
Все материалы
Мир
Польша побила рекорд по заражениям коронавирусом
Евросоюз призвал Белоруссию закрыть дело о попытке захвата власти
Турция превратила еще одну церковь в мечеть
«На волоске от срыва»
Китайские школьники — лучшие в мире. Но из-за нагрузки они тупеют и подсаживаются на наркотики
Во Франции заявили о шоке из-за ситуации с Навальным
А из нашего окна Белоруссия видна
Европа и США не признают победу Лукашенко и обвиняют его в репрессиях. Чем это грозит его режиму?
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко призвал КГБ разобраться с организаторами беспорядков
«Он опозорился на весь мир»
Лукашенко обвинил оппозицию в попытке разорвать отношения с Россией. Почему белорусы ему не верят?
Лукашенко поручил милиции прекратить все беспорядки
«Наши зарплаты — пули ОМОНа»
Что происходит на митингах против Лукашенко, куда вышли работники главных заводов Белоруссии
Лукашенко велел усилить охрану границ Белоруссии
Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие
Протесты в Белоруссии продолжаются восьмой день, к забастовкам присоединяются новые заводы
Власти Белоруссии объяснили переброску бронетехники
Все материалы
Экономика
Вкладчики приготовились к массовому бегству из банков
Российские банки начали переманивать клиентов друг у друга
Своевременная помощь
О безвозмездных грантах ПСБ
Для любителей рыбы разработали «веганец»
Тревор МилтонЗаряженный враг
У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды
Крупнейшая экономика Европы столкнулась с «компаниями-зомби»
Все материалы
Силовые структуры
Назван новый глава Мосгорсуда
Надир СалифовПоследний дон
Убит глава азербайджанской мафии. Воровской мир России ждет передел
Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу актера
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин убил нанятого любовником жены киллера
В России запретили движение АУЕ
Поклонников криминала приравняли к фашистам. Им грозит до 12 лет тюрьмы и крупные штрафы
Из квартиры российского бухгалтера украли 11 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
«Раньше люди за родину воевали, а сейчас — за нефть»
 
Утомленные лихорадкой
Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Общий сбор
Нападение на США, тайные организации и распад «Мстителей»: какой будет Marvel’s Avengers
Все материалы
Спорт
Отец захотевшей вернуться в спорт из порно гонщицы уговорил ее продолжить съемки
В Белоруссии раскритиковали отказавшегося играть за сборную футболиста ЦСКА
Трофим Ломакин«У него было звериное чутье»
Советский силач бил рекорды и выиграл Олимпиаду. Но испытание славой привело его в тюрьму
Петр Ян рассказал о приобретенном в уличных драках опыте
Лионель Месси«Барселона» потерпела историческое поражение в Лиге чемпионов
«Бавария» забила каталонцам восемь мячей: столько они еще не пропускали
Воздушная гимнастка погибла во время соревнований в Москве
В пасти зверя
Великан из UFC разгромил русского Удава Олейника. Что пошло не так?
Все материалы
Культура
Ефремов в суде внезапно вспомнил про Тихановскую и Белоруссию
Мама, я на рейве
Танцы в лесу, музыка из воздуха и техно: все развлечения главного фестиваля России — Signal
Киану Ривз прокомментировал теорию о посвященной трансгендерам «Матрице»
Грузинский мачо и Иванушки
Меладзе, секс-скандалы и проводы Листьева: как развлекались россияне в эпоху Ельцина
Муж Валентины Легкоступовой отказался от наследства певицы
«Поехала кукуха у целого поколения»
 
Проект «Музыка мира» покажет на Рамблер/субботний Седьмую симфонию Шостаковича
Все материалы
Интернет и СМИ
Вакцина от коронавируса стала мемом среди иностранцев
«Он не был похож на убийцу»
Журналист-маньяк сумел стать всенародным героем. В свободное от работы время он душил проституток
Парень зашел в карты Google и получил привет от умершего деда
Корпорация монстров
Apple забирает доходы компаний и лишает пользователей выбора. Против нее восстал даже Павел Дуров
Данные сотен миллионов пользователей Instagram, YouTube и TikTok утекли в сеть
«Ты заслуживаешь смерти»
Белого националиста-пранкера возненавидел весь мир. Почему в России у него появилась армия фанатов?
Ругань Самбурской в эфире навлекла проблемы на украинскую радиостанцию
Все материалы
Ценности
Бывшая самая молодая миллиардерша показала декольте в наряде в стиле 40-х годов
Центр удовольствия
Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
55-летняя актриса привлекла внимание фанатов к своему бренду снимком в бикини
Фанаты не узнали сестру Кардашьян на новом селфи из-за обильного фотошопа
Памела Андерсон объявила о работе над линейкой купальников под откровенным фото
«Король для бедных»
Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
Все материалы
Путешествия
Стюардесса уложила волосы перед полетом с помощью носков и показала результат
Определены самые безопасные места для отдыха в России во время пандемии
Любви палата
Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой
Массовая драка мужчин и женщин в купальниках в Сочи попала на видео
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Россияне массово признались в желании уехать из страны по трем направлениям
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Все материалы
Из жизни
Обезьяны показали поцелуй влюбленных и удивили доктора
Сотрудница полиции дважды родила за двое суток
Дэмьен Эколс на суде в 1994 году«Я десять лет не видел солнечного света»
Странный подросток угодил в тюрьму из-за любви к Стивену Кингу и року. Выжить ему помогла магия
Врачи извлекли звезду из обмывавшего звание российского офицера
«Однажды мы набрали в мусоре продуктов на 600 евро»
История россиянки об учебе в Австрии и переезде оттуда в Китай
Турист лишился снаряжения и две недели выживал в лесу без еды и воды
«Мы все сбиты с толку»
Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
Все материалы
BMW показала на видео новый M4 и его гоночную версию M4 GT3
Раллийные легенды, которые можно купить в России
Полноприводный итальянский хэтчбек и самый дорогой Citroen в России
Раритетный Ford Mustang разбили по пути к новому владельцу
Чудеса и экзотика индийского автопрома
Современные машины из страны слонов, которые пригодились бы у нас
Внедорожник Aurus Komendant испытывают в российской глубинке
Забытые концепты: «дух мщения» Dodge M4S
Уникальный пейс-кар, ставший знаменитостью благодаря третьесортному кино
Из Tesla Model S сделали бесшумный катафалк
Все материалы
Дом
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
«Человейники станут еще хуже»
Дома в России начнут строить по-новому. Как это отразится на их качестве и жизни людей?
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
«Альтернатива сносу есть»
Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Шесть миллионов мальков сибирского осетра выпустят в водоемы Югры
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
Минздрав назвал ее безопасной и эффективной. Одной из первых прививку сделала дочь президента
Бурятия получит дополнительные 400 миллионов рублей на нацпроект «Культура»
Стратегическое отступление
Коронавирус нанес удар по экономике. Какое будущее ждет Россию?
В Омской области создадут центр компетенций
Бесконечность — не предел
Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет?
В Калмыкии появятся медцентры для сельских жителей
Все материалы