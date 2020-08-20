Редчайший кит-убийца белого окраса удивил туристов и попал на видео

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К прибрежным водам американского города Питерсберг, штат Аляска, приплыла редчайшая белая косатка, страдающая лейкизмом. На это обратила внимание газета Daily Mail.

Молодого кита-убийцу белого окраса по кличке Тлук заметили рядом с двумя его взрослыми сородичами 7 августа. Их появление удивило плавающих на катере туристов и работников компании Alaska Sea Adventures.

«Белая косатка вынырнула из воды, и все вокруг зашептали: "Боже мой, что это перед нами". Это было поистине неописуемо», — рассказала одна из очевидцев Стефани Хейз.

Несколько дней спустя она вновь увидела необычного белого самца и запечатлела его на видео. Кадры с косатками появились в Instagram-аккаунте Хейз. «Это уникальное зрелище, косатки с лейкизмом — невероятно редкие, даже ученые не надеются повстречать их на своем карьерном пути», — написала она.

Лейкизм — частичная потеря пигментации наружного покрова у животных. В отличие от альбинизма, при этой мутации пигментные клетки не просто не синтезируют меланин, а полностью отсутствуют.

Косатки — хищное морское млекопитающее отряда дельфиновые. Они достигают десяти метров в длину и весят до восьми тонн. Среди прочего, косатки охотятся на рыбу, тюленей, птиц и черепах. По-английски их называют «китами-убийцами».