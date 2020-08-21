В центре Москвы пешеход открыл стрельбу по водителю BMW и попал на видео

В центре Москвы пешеход открыл стрельбу из травматического пистолета по водителю автомобиля, который не уступил ему дорогу. Видео инцидента публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах молодой человек стреляет в снимающего и убегает.

По данным издания, инцидент произошел на Большой Грузинской улице. Водитель машины не уступил дорогу пешеходу и брызнул в него из баллончика. Молодой человек в ответ стал стрелять, а затем скрылся во дворах. По данным Telegram-канала «112», водитель BMW проехал на красный сигнал светофора, не пропустив пешехода. Тогда он догнал нарушителя и стал стрелять в него. У пострадавшего несколько ранений.

Стрелка разыскивает полиция.

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