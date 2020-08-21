Турист умер после вечеринки в Турции при загадочных обстоятельствах

Турист из Швеции скончался во время отдыха в Анталье при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает издание News-turk.

По данным портала, инцидент произошел 20 августа в одном из отелей курорта, где 30-летний Али Хуссейн отдыхал вместе со своим отцом и сестрой. Вечером мужчина отдыхал на вечеринке в гостинице, где употреблял алкогольные напитки, а затем отправился в номер, чтобы принять душ. Из комнаты, по словам родственников, он так и не вышел.

Тогда сестра Хуссейна решила проверить брата. Девушка открыла дверь в его номер и увидела мужчину лежащим на полу без признаков жизни. Родственница туриста вызвала на место скорую помощь, и прибывшие медики констатировали его смерть.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, тело мужчины отправлено не медицинскую экспертизу для установления причины смерти. По предварительным данным, она не носит криминального характера, отметили турецкие эксперты.

Ранее сообщалось, что украинский турист погиб после купания на отдыхе в Турции, несмотря на попытки россиянина спасти его. Увидев, что мужчина тонет в море, российский турист бросился на помощь и едва не погиб сам.

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