Россиянам объяснили новые правила регистрации автомобилей в МФЦ

В ГИБДД объяснили россиянам новые правила регистрации автомобилей в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Информация опубликована на сайте МВД России.

«Сотрудники МФЦ будут осуществлять лишь прием и выдачу документов и государственных регистрационных знаков. Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверочными мероприятиями, оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее, будут осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции», — уточняется в сообщении ведомства.

Ранее 21 августа сообщалось, что россиянам разрешили регистрировать автомобили и другие транспортные средства в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Также с 1 июля в России начали действовать новые правила для водителей. Они касаются импорта праворульных машин и регистрации тюнингованных автомобилей. Кроме того, вступят новые правила выдачи разрешений на изменение конструкции автомобиля.