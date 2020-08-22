В Вологде затонул теплоход с пассажирами

Вечером в пятницу, 21 августа, в Вологде в центре города в реке затонул прогулочный теплоход «Капитан Артюшин» с пассажирами, сообщает региональное управление МЧС.

На борту судна 1973 года постройки находились 25 человек, в том числе один ребенок. Погибших и пострадавших нет, все пассажиры и экипаж эвакуированы на берег спасателями.

Во время инцидента произошла небольшая утечка дизельного топлива, чтобы предотвратить его распространение, установлены боновые заграждения. Расстояние от берега составляло 20 метров, глубина реки в месте затопления — два метра.

Утром в субботу теплоход вытащили на берег, говорится на странице регионального главка МЧС в социальной сети «ВКонтакте». О причинах инцидента не сообщается.

Месяц назад во время форсирования Керченского пролива затонула бронемашина БРДМ-2. Инцидент произошел во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Все шестеро членов экипажа были спасены. Организаторы акции назвали причиной аварии сильный боковой ветер и неоднородные перепады глубины.