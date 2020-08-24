Два взрыва прогремели на Филиппинах

На юге Филиппин в городе Холо (провинция Сулу) прогремели два взрыва. Об этом сообщил телеканал CNN Philippines.

Первый взрыв произошел в 11:53 по местному времени (06:53 мск) в торговом центре Paradise Food Shop, второй — на час позже, напротив отделения банка развития Филиппин. Предположительно, второй взрыв устроил террорист-смертник. На месте происшествия уже работают сотрудники сил безопасности, они пытаются выследить подозреваемых.

ABS-CBN отмечает, что как минимум 9 человек погибли, 17 получили ранения. Среди погибших четверо военнослужащих. Согласно данным других СМИ, пострадали 40 человек. Правоохранительные органы проверяют, причастна ли к взрывам экстремистская группировка «Абу Сайяф», связанная с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

В конце июля 2018-го 11 человек погибли в результате взрыва на военном КПП в провинции Басилан на юге Филиппин. Бомба была заложена в автомобиль типа минивэн. Взрыв прогремел после того, как военные остановили машину для проверки.

На некоторых южных филиппинских островах действует несколько террористических группировок. Одна из них — «Абу Сайяф» — была основана в начале 1990-х годов на средства, полученные от Усамы бен Ладена, главаря террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). «Абу Сайяф» известна вымогательствами, похищением людей, подрывами и жестокими казнями. Она считается одной из наиболее опасных в регионе.