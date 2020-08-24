Медведь атаковал нескольких россиян и растерзал одного

Бурый медведь атаковал группу морских охотников на Чукотке и растерзал одного из них. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости сообщил председатель территориально-соседской общины «Дауркин» Станислав Таеном.

По его словам, несколько жителей села Энурмино разделывали тушу добытого моржа на берегу моря, когда сзади подошли два зверя. Один медведь отошел от людей, а второй напал. Россияне успели разбежаться в стороны, но хищник догнал и схватил одного из них. В итоге животное застрелили, пострадавшего доставили в больницу. Местные врачи заверили, что перевозка пациента в областную клинику не требуется.

В начале июля медведь набросился на рыбака на берегу реки на Камчатке. Мужчина получил серьезные ранения спины, рук и ног, его госпитализировали. Зверя планировали найти и застрелить.