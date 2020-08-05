В Сочи застрелили загрызших мальчика медведей

В Сочи застрелили двух медведей, которые загрызли 11-летнего мальчика в своем вольере. Об этом сообщается в Telegram-канале «Типичный Сочи».

По данным канала, животных пришлось застрелить в том числе для того, чтобы достать из вольера тело ребенка. Источник издания «Кубань 24» уточнил, что медведей убили по распоряжению сотрудников правоохранительных органов.

Мальчик гулял у реки и пробрался на частную базу, где находился вольер с медведями, пишет «Кубань 24». Он подошел вплотную к вольеру, медведи встревожились и напали на него. Очевидцы рассказали, что с ребенком были его друзья, но не смогли его спасти.

Ранее 5 августа сообщалось, что в сочинском поселке Дагомыс медведи затащили в вольер и загрызли мальчика, который подошел к ним из-за незапертой калитки ограждения. На место вызвали скорую помощь, но врачи констатировали смерть ребенка — он умер на месте от полученных травм. Следственный комитет возбудил дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил проверить все городские базы отдыха и закрыть любые мини-зоопарки, клетки и вольеры.