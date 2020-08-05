Появилось видео с загрызшими 11-летнего российского мальчика медведями

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Видео с медведями, которые насмерть загрызли 11-летнего мальчика в поселке Дагомыс в Сочи, появилось в сети. На опубликованных одним из местных Telegram-каналов кадрах животные ведут себя спокойно и не проявляют признаков агрессии.

Ролик сняла одна из посетительниц вольерного комплекса. «Мы часто приходили навещать медвежат, приносили им вкусняшки», — приводит Telegram-канал слова женщины. На опубликованных кадрах видно, что на вольере установлена двойная решетка, которая не позволяет подойти к медведям вплотную. Вместе с тем замок на ближайшей к зверям решетке небольшой. Заперта ли калитка второй решетки, не видно.

О трагедии стало известно ранее, 5 июля. Сообщалось, что медведи затащили в вольер ребенка, который подошел к ним из-за незапертой калитки ограждения, и загрызли его. На место вызвали скорую помощь, но врачи констатировали смерть ребенка — он умер на месте от полученных травм. Следственный комитет возбудил дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил проверить все городские базы отдыха и закрыть любые мини-зоопарки, клетки и вольеры.