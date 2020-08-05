В Сочи медведи затащили в вольер 11-летнего ребенка и загрызли его

В поселке Дагомыс в Сочи два медведя насмерть загрызли 11-летнего мальчика, который близко подошел к их вольеру. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.

По данным прокуратуры, вечером 4 августа мальчик находился на частной территории. Он близко подошел к вольеру с медведями, и один из хищников затащил его внутрь. В ведомстве не уточнили, находились ли на месте родители мальчика.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета России, мальчик смог подойти к вольеру через открытую калитку ограждения вольера. Приехавшие медики скорой помощи констатировали смерть ребенка — мальчик скончался на месте от полученных травм. В ведомстве добавили, что участок, на котором находился вольер, арендовала коммерческая организация. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

После произошедшего глава Сочи Алексей Копайгородский поручил провести проверку всех баз отдыха в Сочи, а также закрыть «подобные мини-зоопарки, клетки и вольеры», пишет «Югополис». Он также заявил, что полицейские должны будут пресекать нахождение детей на улицах без присмотра, а Департамент спорта, управление образования и инспекция по делам несовершеннолетних должны будут подготовить план профилактических мероприятий по занятости детей в августе, чтобы «подобные страшные трагедии» не повторялись в городе-курорте.

В июне в Сахалинской области медведь загрыз пенсионерку — она умерла от полученных ран. Местные жители рассказали, что хищнику было около трех или четырех лет, они подкармливали его в прошлом году и поэтому он не боялся людей.