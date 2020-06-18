В России медведь привык к кормящим его людям, загрыз пенсионерку и был застрелен

В Холмском районе Сахалинской области привыкший к кормящим его россиянам медведь загрыз пенсионерку и был застрелен. Об этом сообщили в областном министерстве экологии, передает РИА Новости.

По данным министерства, хищник напал на женщину вечером 18 июня по местному времени в дачном поселке СНТ «Железнодорожник», она погибла от полученных ран.

Хищнику было три-четыре года, он весил около 150 килограммов. Как рассказали местные жители, они подкармливали медведя в 2019 году, поэтому он не боялся людей. Его застрелили работники Холмского лесничества.

В октябре 2019 года медведь убил бывшего депутата государственного собрания Якутии Александра Крылова, поехавшего на охоту. Когда Крылов ехал на квадроцикле в сторону села Томтор, хищник выскочил перед ним на дорогу. Мужчина застрелил его и решил приблизиться к телу, и в этот момент на него напал другой медведь.

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