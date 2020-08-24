Россиянка рассказала о жизни после авиакатастрофы и падения с высоты 5000 метров

Россиянка Лариса Савицкая, ставшая единственной выжившей в авиакатастрофе 24 августа 1981 года, рассказала о жизни после авиакатастрофы и падения с высоты более 5000 метров. Свою историю она поведала в интервью «Ридусу».

В 1981 году Ларисе было 20 лет. В день трагедии она возвращалась домой из свадебного путешествия вместе с мужем. Когда очнулась после крушения, первым делом увидела лицо погибшего возлюбленного. Остальные люди лежали лицом вниз, и она их не видела. «Когда я увидела, что муж погиб, моя жизнь закончилась, как я считала. Я ничего не хотела. Эмоций не было: ни крика, ни плача, ни горя. Все желания исчезли, ну, пить хотелось — и все», — рассказала собеседница издания.

Пассажирка провела под завалами три дня. «Нас последними нашли, родственники уже рыли для нас могилу», — вспоминала она.

Советское государство выплатило ей минимальную компенсацию для выживших в крушении лайнера — 75 рублей. Деньги ушли на еду. В течение года Лариса не училась, поэтому не было стипендии, ей не дали ни инвалидности, ни пенсии, деньгами помогали родители.

У Савицкой было несколько травм позвоночника, переломы руки и ребер, выбиты почти все зубы, остался посттравматический синдром. До сих пор остались проблемы со здоровьем, ей предстоит операция. Эмоционально полностью она не оправилась от случившегося даже спустя 39 лет. «Часть меня осталась там, в прошлом, этого уже не изменить. Это как ампутация части души», — пояснила россиянка, добавив, что все новости об авиакатастрофах она пропускает через себя, оплакивает всех погибших.

24 августа 1981 года в небе над Амурской областью произошло столкновение пассажирского Ан-24РВ и выполнявшего разведку погоды бомбардировщика Ту-16К. Оба самолета разрушились в воздухе и упали на землю. Погибли 37 человек, одна пассажирка выжила.