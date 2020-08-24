Самая красивая женщина в мире обнялась с козами в платье за сотни тысяч рублей

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, опубликовала фотографии, сделанные в Пенсильвании на ферме ее матери, голландской фотомодели Иоланды ван ден Херик. На пост в ее Instagram обратили внимание журналисты Page Six.

На снимках 23-летняя манекенщица запечатлена на газоне с козами, принадлежащими ее брату Анвару Хадиду и его девушке, певице Дуа Липе. Она обнимает животных в бежевом вязаном платье итальянского модного дома Bottega Veneta. По информации издания, такой наряд стоит 2890 долларов (около 207 тысяч рублей).

В описании к публикации Хадид рассказала, что серия кадров была сделала в мае, во время режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. Из поста также следует, что автором съемки стала старшая сестра Беллы, модель Джиджи Хадид.

Ранее в августе Беллу Хадид обругали в сети за «фальшивое» лицо на рекламных фотографиях. Речь идет о съемке для совместной коллекции люксовых брендов Bvlgari и Ambush. На одном снимке модель запечатлели в черном мини-платье с глубоким декольте и поясной сумкой ярко-розового цвета. Поклонники сочли, что на всех кадрах у Хадид «одинаковое выражение лица».