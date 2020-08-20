Самая красивая женщина в мире снялась в бикини для популярного бренда

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, снялась в откровенной рекламной кампании популярного бренда Michael Kors. Снимок и соответствующий ролик появились на ее странице в Instagram.

На фото 23-летняя модель запечатлена в бикини упомянутой марки бело-голубого цвета. Ее сфотографировали, когда она выходила из океана с мокрыми волосами. «Этот снимок мы сделали в потрясающей Доминиканской Республике в прошлом году для новой летней рекламной кампании Michael Kors», — подписала Хадид пост, набравший больше 716 тысяч лайков.

Кроме того, знаменитость разместила рекламный ролик, на кадрах которого она появилась в нескольких образах. Например, ее сняли в коротких белых шортах, полосатом кроп-топе и панаме. Также она попозировала в слитном купальнике коричневого цвета и белом раздельном бикини, держа в руках сумку.

Автором съемки выступил фотограф из Нью-Йорка Лахлан Бэйли (Lachlan Bailey), который регулярно сотрудничает с изданиями Vogue, Dazed & Confused, Harpers Bazaar.

Ранее в августе Беллу Хадид обругали в сети за фальшивое лицо в рекламе. Речь идет о съемке для совместной коллекции люксовых брендов Bvlgari и Ambush. На одном фото модель запечатлели в черном мини-платье с глубоким декольте и поясной сумкой ярко-розового цвета. Поклонники сочли, что на кадрах у Хадид «одинаковое выражение лица».