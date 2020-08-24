Дочь Асада уехала отдыхать в Турцию во время войны на родине

Дочь сирийского президента Башара Асада заметили отдыхающей на дорогом курорте в городе Бодрум в Турции. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

Согласно данным издания, сначала она была в Стамбуле, где навестила родственников. Затем Зейн отправилась на пляжи Эгейского моря — там ее якобы заметили на яхте. Sabah утверждает, что в Бодруме Зейн и ее спутники арендовали не только судно, но и шесть автомобилей. Личности ее приятелей не раскрываются.

Пользователи соцсетей возмутились отдыхом Зейн и отметили, что она уехала в разгар военных действий на родине. Девушка — средний ребенок в семье Асада, она родилась в 2003-м.

В ноябре 2019-го стало известно, что родственники сирийского президента владеют как минимум 20 апартаментами в международном деловом комплексе «Москва-Сити». За последние шесть лет несколько членов семьи Махлуф, к которой относится Асад, приобрели, в том числе, 18 объектов недвижимости в «Городе Столиц» — расположенном в Сити комплексе из двух небоскребов. Сделки в основном проводились через офшорные ливанские компании.

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