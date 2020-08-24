Модель случайно подожгла себя во время ссоры с возлюбленной

Жительница бразильского муниципалитета Серра случайно подожгла себя во время ссоры с возлюбленной. Об этом сообщает издание Daily Mail.

10 августа 31-летняя модель Катюша Сильва Мота (Katiuscia Silva Mota) поругалась с партнершей возле своего дома. На записи с установленных на здании камер наблюдения видно, как Мота ссорится с девушкой на улице, после чего заходит в подъезд. Ее подруга следует за ней, но Мота отказывается впустить ее.

Через несколько секунд видно, как Мота выбегает из дома. Ее тело охвачено огнем. Подруга модели и случайные очевидцы пытаются сбить пламя.

Моту госпитализировали. Она получила ожоги 40 процентов тела, но ее состояние стабильно. Мать модели сказала, что не верит, что дочь намеренно подожгла себя. Она предположила, что возгорание могло произойти из-за сигареты. Полиция ведет расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что жительница Лондона загорелась и умерла из-за воспламеняющегося крема для тела. После нанесения крема она попыталась зажечь свечу и случайно подожгла себя.