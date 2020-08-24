По очереди изнасиловавшие 16-летнюю девушку в Израиле оказались подростками

Полиция Израиля задержала 11 предполагаемых насильников 16-летней девушки. Девять из них оказались 17-летними подростками, двоим другим по 27 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Групповое изнасилование произошло в отеле «Красное море» (Red Sea) 12 августа. Постояльцы отеля видели, что молодые люди по очереди заходили в один из гостиничных номеров. Позже выяснилось, что там изнасиловали несовершеннолетнюю.

Полиция просмотрела записи с камер видеонаблюдения, размещенных в коридорах отеля, и убедилась в показаниях свидетелей. Сотрудники правоохранительных органов изначально подозревали в совершенном 30 человек, однако сейчас склоняются к тому, что их было меньше.

По делу о групповом изнасиловании также проходит управляющая отелем. Женщину обвиняют в препятствовании расследованию и неспособности предотвратить преступление.

Потерпевшая находится в нестабильном психическом состоянии, сказали в полиции. Она до суда останется под защитой следствия из-за опасений, что ее могут запугивать причастные к изнасилованию.

Случившееся потрясло общественность в Израиле. О массовом изнасиловании высказались даже первые лица страны. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что это преступление не только против девушки, но против человечества, и призвал привлечь виновных к ответственности.