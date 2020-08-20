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В Израиле 16-летняя девушка обвинила 30 мужчин в изнасиловании

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Фото: Amir Cohen / Reuters

Полиция Израиля расследует дело о жестоком изнасиловании 16-летней девушки группой мужчин, сообщает The Times of Israel.

Издание пишет, что это случилось в отеле города Эйлат. Несовершеннолетняя отдыхала там со своими подругами и друзьями. Ей нужно было воспользоваться ванной, и ее проводили в один из номеров. После чего мужчины, которых, по показаниям одного из подозреваемых, было 30, по очереди ее изнасиловали. Некоторые очевидцы утверждают, что видели, как в номер выстроилась очередь, но не придали этому значения.

Полиция уже арестовала несколько человек. Есть информация, что происходящее снимали на камеры мобильных телефонов. Задержанные утверждают, что все было по обоюдному согласию и девушка сама их по очереди звала. По словам несовершеннолетней, она не могла заставить мужчин остановиться.

Случившееся всколыхнуло общественность в Израиле. По поводу массового изнасилования уже высказались первые лица страны. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что это не просто преступление против девушки, а против человечества, и призвал привлечь виновных к ответственности.

Ранее, в августе, сообщалось, что российский полицейский-наркоман изнасиловал школьницу и выложил фото в соцсети. Следствие выяснило, что в декабре 2018 года обвиняемый в квартире опоил несовершеннолетнюю гостью неустановленным химическим веществом, отчего она впала в состояние глубокого медикаментозного сна. Мужчина изнасиловал ее, сделал на свой телефон несколько фотографий обнаженной жертвы и затем опубликовал их в соцсети.

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