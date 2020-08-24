Воробьев рассказал о работе общественных советов при парках

Общественные советы при парках Подмосковья, состоящие из активных жителей региона, смогут сами определять наполнение и культурную программу зон отдыха. О работе советов рассказал губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

В настоящее время на территории области насчитывается 117 парков. С 2014 года их число увеличилось более чем в четыре раза, напомнил глава региона.

17 августа Воробьев объявил о создании общественных советов при подмосковных парках. Тогда он рассказал, что их члены будут принимать решения по содержанию инфраструктуры и техническому обслуживанию мест отдыха, решать вопросы досуга детей и молодежи, составлять расписание физических активностей и культурных мероприятий.

Войти в состав совета смогут активные жители прилегающих домов, многодетные мамы, предприниматели и представители молодежи.