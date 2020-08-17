Воробьев рассказал об участии граждан в программе благоустройства парков

Общественные советы теперь будут следить за качеством оказываемых услуг в подмосковных парках, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале в понедельник, 17 августа.

«Они будут принимать решения по содержанию инфраструктуры и техническому обслуживанию мест отдыха, решать вопросы досуга детей и молодежи, составлять расписание физических активностей и культурных мероприятий, а также выбирать поставщиков услуг и торговые организации для работы в парковых зонах», — сказал он.

По его словам, войти в состав совета смогут активные жители прилегающих домов, многодетные мамы, предприниматели и представители молодежи. Членами совета могут стать и юридические лица, уточнил он.

Ранее министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал что в центр управления регионом поступают обращения жителей по поводу содержания парков. В частности, по его словам, люди жалуются на содержание и ремонт территорий.

Количество парков в Московской области увеличилось почти в пять раз с 2014 года. До конца года планируется благоустройство одиннадцати парков.