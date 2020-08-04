Власти Подмосковья рассказали о благоустройстве парков

В Подмосковье ежегодно создаются и благоустраиваются парки культуры и и отдыха, во вопросам их содержания в центр управления регионом поступают обращения местных жителей, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Его слова приводятся на сайте областного правительства.

«В этом году у нас запланировано благоустроить одиннадцать парков и сделать три новых», — сказал Хайкин.

По его словам, с 1 января было обработано более 700 обращений. В большинстве случаев граждане жалуются на содержание территории. Менее десяти процентов обращений затрагивают вопросы оказания услуг в парках и работы персонала.

Министр отметил жители продолжают просить сделать новые парки и благоустроить существующие. С 1 июня поступило 3000 таких запросов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев высоко оценил результаты программы благоустройства городской среды.