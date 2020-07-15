Анонсировано открытие аттракционов в подмосковных парках

Большинство аттракционов в парках Московской области могут открыться до конца недели, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в среду, 15 июля.

По словам министра, уже к выходным почти все парки вернутся к работе в привычном режиме, «но с определенными дополнительными требованиями, обеспечивающими безопасность посетителей».

Он уточнил, что в каждом парке появится Covid-контроллер, который будет следить за соблюдением людьми социальной дистанции и других новых мер безопасности. Кроме того, специалисты будут следить за соблюдением

технических требований эксплуатации аттракционов.

Разин напомнил, что в регионе аттракционы расположены в 64 парках.

Накануне губернатор Андрей Воробьев объявил о начале туристического сезона. Согласно его указу, с 15 июля открываются пляжи, аттракционы, летние кинотеатры в парках, школьные лагеря, вернутся к работе учреждения социального обслуживания. Ранее глава региона заявил, что ситуация с распространением коронавируса начала улучшаться.