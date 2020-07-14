России предсказали будущее без аттракционов

Россия может остаться без новых аттракционов. Такое будущее стране предсказали производители, заявившие о необходимости предоставления отрасли государственных субсидий, пишет «Коммерсантъ».

Производители аттракционов написали коллективное обращение к уполномоченному по правам предпринимателей при президенте Борису Титову. В письме они просят повлиять на правительство с целью выделения субсидий общим размером в миллиард рублей.

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Авторы сетуют, что около половины их постоянных покупателей столкнулись с резким падением спроса из-за пандемии коронавируса и закрытием развлекательных парков. При этом государство также не обеспечивает отрасль заказами, предпочитая тратить бюджетные средства на другие нужды.

На данный момент работу приостановили почти все отечественные производители аттракционов. В сложившейся ситуации велика вероятность того, что они не смогут запустить линии до конца года, говорится в письме.

В качестве решения проблемы производители предлагают субсидировать регионы с обязательством обеспечить спрос минимум на миллиард рублей по итогам года (при обычном годовом спросе в 2,5 миллиарда). В противном случае около 60 процентов предприятий отрасли могут окончательно закрыться.

Отмечается, что Титов уже передал обращение министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Однако конкретных решений пока не принято.

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