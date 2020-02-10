В России построят крупнейший аквакурорт

В Новой Москве построят крупнейший в России крытый курорт с аквапарком. Его возведением займется группа компаний «А101» Михаила Гуцериева. Об этом сообщается на сайте департамента развития новых территорий города Москвы.

Аквакурорт станет частью создающегося многофункционального кластера «Прокшино» (Новомосковский административный округ). Объект появится на участке в восемь гектаров рядом со спортивно-развлекательным комплексом Adrenalin Beat и гостиницей загородного типа. Объем инвестиций составит 10 миллиардов рублей.

В новом аквапарке установят горки и аттракционы для всех возрастов. Также на территории разместят спа-зону, пляж с песчаным покрытием, пространство для оздоровительных процедур, йоги, плавания и дайвинга. На курорте круглый год будет поддерживаться климат теплых стран.

По словам представителя ГК «А101», курорт за непродолжительное время может занять около 35 процентов рынка подобных развлечений в столице.

Ранее отец супермоделей Беллы и Джиджи Хадид Мохаммед решил построить самое большое жилое здание в мире. Объект появится на окраине Каира (Египет) и будет рассчитан на 30 тысяч жителей.

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