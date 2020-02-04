Отец супермоделей построит самый большой дом в мире

Девелопер Мохаммед Хадид, отец супермоделей Беллы и Джиджи Хадид, построит многоквартирный дом на окраине Каира (Египет). Объект рассчитан на 30 тысяч жителей и станет самым большим жилым зданием в мире, сообщает Daily Mail.

Элитный жилой комплекс Skyline размером с небольшой город возведут в пригороде Катамея. Хадид, 71-летний магнат и архитектор, предварительно оценил затраты на его строительство в 420 миллионов фунтов (34 миллиарда рублей). По его словам, дом сдадут в 2025 году, что поможет разгрузить перенаселенную столицу Египта.

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Планируется, что объект площадью 60 тысяч квадратных метров и высотой в 11 этажей превысит пирамиду Хеопса в Гизе (138 метров). Представители «Книги рекордов Гиннесса» подтвердили, что ЖК Skyline имеет все шансы получить статус самого большого жилого здания в мире. Однако попадание в «Книгу рекордов Гиннесса» не является главной целью Хадида, его занимает проблема перенаселенности Каира, население которого составляет около 21 миллиона человек, и это число с каждым годом увеличивается на 500 тысяч.

На территории жилого комплекса планируется разбить сад площадью 16 гектаров с сетью велосипедных дорожек вокруг дома. Также в Skyline построят торговый центр с магазинами международных брендов, ресторанами и фитнес-центром. Для развлечения будущих жильцов на территории откроют ледовый каток, сухой лыжный склон и скалодром. На крыше дома будет большой пейзажный бассейн с панорамным видом на пустыню. Студия в Skyline будет стоить от 35 тысяч фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей), а трехкомнатную квартиру предварительно оценивают в 90 тысяч фунтов (семь миллионов рублей).

Представитель компании-застройщика Хассан Моршеди заявил, что Skyline будет знаковым, красивым и в то же время доступным. Более трех тысяч покупателей уже внесли депозиты за квартиру в жилом комплексе. Первые жильцы въедут в новый дом летом 2022 года.

В январе текущего года стало известно, что на северо-западе Франции построят жилой комплекс «Почти остров» (La presqu’île), окруженный с трех сторон водой. Дом состоит из нескольких блоков с разной этажностью, крыша каждого из них обильно озеленена.

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