Министр благоустройства Подмосковья рассказал об увеличении числа парков

Количество парков в Московской области увеличилось почти в пять раз с 2014 года, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Его цитирует РИАМО.

«Важной частью нашей работы является содержание парков. Важно не только провести работы по благоустройству, но и грамотно содержать и эксплуатировать парки и пространства», — отметил Хайкин.

По его словам, от жителей поступает много обращений по их содержанию, с начала года специалисты обработали более 500 заявлений. В частности, люди жалуются на содержание и ремонт территории, уточнил он.

Министр отметил, что ежегодно в порядок приводят не менее 10 парков. Так, до конца текущего года запланировано благоустройство 11 и строительство трех новых объектов.

Ранее Хайкин проинформировал, что более 50 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2021 году, на эти цели планируется выделить около 7,5 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев положительно оценил модернизацию областных парков. Он поручил продолжить соответствующую программу.