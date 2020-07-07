Свыше 50 общественных территорий благоустроят в Подмосковье

Более 50 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2021 году, на эти цели планируется выделить около 7,5 миллиарда рублей, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Его цитирует РИАМО во вторник, 7 июля.

«Благоустройству городских округов в Подмосковье уделяется большое внимание», — сказал он.

Министр уточнил, что в порядок приведут городские площади, сквер. Работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», уточнил он.

В Подмосковье насчитывается 109 парков культуры и отдыха. С 2014 года количество парков в регионе выросло более чем в четыре раза, говорится на сайте областного правительства. Губернатор региона Андрей Воробьев неоднократно говорил о важности благоустройства городской среды. Летом прошлого года он положительно оценил промежуточные результаты программы благоустройства парков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!