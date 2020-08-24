Путин назвал одну из главных проблем России

Президент России Владимир Путин назвал безработицу одной из главных проблем страны. Такое заявление он сделал в ходе общения с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля.

Путин призвал Голубева обратить внимание на ситуацию на рынке труда в регионе, где показатель безработицы ухудшился. Глава государства также сообщил о необходимости развития социальной инфраструктуры. Например, количество врачей в регионе на 10 тысяч человек меньше, чем в среднем по России. Мест в дошкольных учреждениях на одну тысячу меньше, чем по стране, указал президент.

В середине августа сообщалось, что Путин признал небольшой рост уровня безработицы в стране. В Минтруде между тем заявили, что властям страны удалось преодолеть кризис на рынке труда.