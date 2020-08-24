Мужчины нашли два гигантских золотых самородка весом 3,5 килограмма

Недалеко от золотодобывающего города Тарнагулла, Австралия, охотники за сокровищами нашли два гигантских золотых самородка. Об этом сообщает газета 7 News.

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Брент Шеннон и Итан Вест обнаружили два самородка весом 3,5 килограмма. Эксперты оценивает раскопанный ими клад в 350 тысяч австралийских долларов (18,7 миллиона рублей). Если мужчинам удастся продать самородки коллекционеру, их выручка может увеличиться на 30 процентов.

За последние четыре года Итан нашел множество золотых самородков. Однако эта находка, по его словам, — одна из наиболее ценных. «Это восхитительно — за один день найти сразу два куска золота. Но вообще я очень удачливый, — похвастался кладоискатель. — Что касается маленьких кусочков золота — на моем счету их тысячи».

Ранее сообщалось, что в Шотландии охотник за сокровищами намыл на дне реки самый большой в Великобритании золотой самородок. Поскольку кусок 22-каратного золота был расколот на две части, ему дали имя «Воссоединение самородка».



