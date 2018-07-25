Британец выловил из речки огромный золотой самородок

The Gold Prospector / YouTube

Британский золотоискатель-любитель нашел один из самых крупных самородков в истории страны. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Золотой слиток величиной с мяч для гольфа, весящий 85,7 грамма (2,76 тройских унций), скрывался на дне шотландской реки. Чтобы выловить крупицы драгоценного металла, британец часами лежал в воде в гидрокостюме, изучая трещины в породе. Находка превзошла его ожидания.

«Я следовал вдоль трещины в породе и собрал около двух граммов чистого золота. Это и привело меня к полости, где я заметил самородок, — рассказывает он. — Позвал друга глянуть. Мы оба решили, что он весит граммов пять-семь. И только когда я его достал, до меня дошло, какой же он большой». За последние 500 лет на Британских островах нашли только один золотой слиток, который весил больше.

По оценке Леона Кирка, основателя фирмы Gold Panning Supplies UK, торгующей снаряжением для золотоискательского промысла, самородок такой величины стоит по меньшей мере 50 тысяч фунтов стерлингов (более четырех миллионов рублей). «Но поскольку он реже, чем Aston Martin или яйцо Фаберже, какой-нибудь миллиардер может запросто предложить за него куда больше», — добавил он.

Владелец слитка два года хранил находку в тайне и до сих пор не знает, что с ней делать. Все это время самородок лежал в индивидуальном банковском сейфе.

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