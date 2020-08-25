У российского майора «золотого мальчика» изъяли 360 банковских карт солдат

В Петербурге у майора полиции 29-летнего Султана Исакова, называющего себя «золотым мальчиком», и его брата изъяли 360 банковских карт по делу о взятках. Об этом сообщает «47news».

По данным издания, майор, занимавший должность заместителя начальника 71-го отдела полиции Петроградского района города, был задержан 21 августа. Его подозревают в том, что он игнорировал нарушения миграционного законодательства в строительной компании, за что получал ежемесячно по 10 тысяч рублей, уточняет «Фонтанка».

В ходе обыска у Исакова нашли 60 банковских карт, а в автомобиле его брата — еще 300. Выяснилось, что большая часть карточек оформлена на солдат-срочников, проходящих службу в Петербурге и Ленинградской области. Следствие предполагает, что полицейский с родственником участвовали в преступной схеме по обналичиванию денег.

Строительная компания, которой покровительствовал майор, в 2016 году ремонтировала помещения для задержанных в 29-м отделе полиции на Варшавской улице. А в 2019 году получила подряды на ремонт нескольких участковых пунктов полиции Петербурга.

Исаков в соцсети «ВКонтакте» называет себя The Golden Boy, то есть «золотой мальчик». Он родом из высокогорного дагестанского села Рутул, окончил Петербургский университет МВД в 2012 году.

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