Покупатель не нашел в магазине нужный товар и стал долларовым миллионером

Житель американского округа Алпина, штат Мичиган, не нашел в магазине нужный товар, купил аналог и стал долларовым миллионером. Об этом сообщает UPI.

Покупатель зашел в местный магазин, чтобы приобрести билет мгновенной лотереи за 10 долларов (745 рублей). «Но все эти билеты были раскуплены, — вспоминает американец. — Я увидел билет розыгрыша Emerald 10 и решил дать ему шанс».

Билет оказался выигрышным и принес мужчине миллион долларов (74,6 миллиона рублей). Победитель планирует потратить часть денежного приза на ремонт дома, а остальную сумму инвестировать.

Ранее сообщалось о жителе американского штата Вирджиния, который сходил с матерью за продуктами и сорвал джекпот в лотерею. Он купил лотерейный билет, пока ждал мать в магазине.