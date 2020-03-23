Мужчина зашел в магазин за бутылкой воды и разбогател на 100 тысяч долларов

Житель американского округа Пендер, штат Северная Каролина, выиграл в лотерею 100 тысяч долларов (8 миллионов рублей) спустя два с половиной года после того, как сорвал джекпот в 200 тысяч долларов (16,2 миллиона рублей). Об этом сообщает портал UPI.

Израэль Карбаджал (Israel Carbajal) рассказал, что зашел после работы в продуктовый магазин за бутылкой воды и заодно купил билет мгновенной лотереи Extreme Cash. Оно тут же проверил результат розыгрыша и ошибочно решил, что разбогател на 100 долларов (8 тысяч рублей). «Победа оказалась куда крупнее. Билет принес мне 100 тысяч долларов», — отметил он.

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Во вторник, 17 марта, Карбаджал посетил штаб-квартиру лотереи и забрал свой денежный приз. Победитель заявил, что на выигранные деньги он планирует покрыть медицинские счета отца и купить новую машину марки Honda.

Ранее сообщалось, что житель американского города Шелби, штат Северная Каролина, купил лотерейные билеты на полученные за помощь приятелю деньги и выиграл четыре миллиона долларов (323 миллиона рублей по текущему курсу). Он иногда подвозил до работы друга, у которого не было собственного автомобиля.

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