Сдача от покупки бутерброда принесла мужчине богатство

Житель американского города Маскегон, штат Мичиган, купил бутерброд на ланч и решил потратить сдачу на лотерейный билет, который в итоге принес ему богатство. Об этом сообщает сайт UPI.

Мужчина остановился на автозаправке, чтобы купить поесть. «Я вышел, чтобы купить бутерброд. У меня осталось несколько долларов сдачи, поэтому я решил приобрести билеты моментальной лотереи», — рассказал он.

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Первый билет принес ему 10 долларов (659 рублей). Когда он стер защитный слой со второго билета, он не мог поверить своим глазам: его выигрыш составил 500 тысяч долларов (32,9 миллиона рублей).

«Я позвонил своей девушке и попросил ее встретиться со мной прямо сейчас. Она посоветовала мне проверить билет в магазине, и только тогда я понял, что я не сплю. Я подпрыгнул от радости, когда вышел из магазина. С тех пор каждые десять минут я думал: «Это что, действительно случилось со мной?» — рассказал победитель.

Мужчина рассказал, что на выигранные деньги он хочет купить новую машину и подержанную скоростную моторную лодку. Он также задумался о раннем выходе на пенсию.

Ранее сообщалось, что сотрудник супермаркета из Канады купил лотерейный билет в продуктовом магазине, где он работал, и сорвал самый большой джекпот в истории провинции Квебек. Он выиграл 70 миллионов канадских долларов (почти 3,5 миллиарда рублей).

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