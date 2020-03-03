Сотрудник магазина купил на работе лотерейный билет и сорвал рекордный джекпот

Сотрудник супермаркета из Канады купил лотерейный билет в продуктовом магазине, где он работал, и сорвал самый большой джекпот в истории провинции Квебек. Об этом сообщает People.

Во вторник, 25 февраля, 22-летний канадец Грегори Матьё (Gregory Mathieu) приобрел лотерейный билет в магазине, в котором он работал. На следующее утро он приехал в супермаркет и узнал, что билет принес ему выигрыш в 70 миллионов канадских долларов (почти 3,5 миллиарда рублей).

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По словам коллег Матьё, мужчина плакал и трясся от волнения, когда узнал о выигрыше. Он попросил отца забрать его с работы, так как сам был не в состоянии сесть за руль. «Я присел и поначалу потерял дал речи. Когда я пришел в себя, я позвонил родителям и брату и сообщил им радостную новость», — рассказал Матьё.

Мужчина решил, что отдаст по миллиону долларов (66 миллионов рублей) каждому из членов его большой семьи. Он уволился с работы, планирует купить себе новую машину и отправиться путешествовать. Учредители лотереи сообщили, что этот выигрыш стал самым большим в истории канадской провинции Квебек.

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