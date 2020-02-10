Мужчина сорвал джекпот и сразу позвонил бывшей жене

Житель американского города Кентвуд, штат Мичиган, сорвал джекпот в лотерею и сразу позвонил бывшей жене, чтобы рассказать о выигрыше. Об этом сообщает портал M Live.

74-летний Джеймс Бруно (James Bruno) купил лотерейный билет в одном из магазинов Кентвуда. После розыгрыша 31 января он позвонил на телефон горячей линии лотереи и сопоставил выпавшие цифры с указанными в билете. Оказалось, что он стал одним из четырех победителей лотереи, сорвавших джекпот в 379,8 тысячи долларов (24,3 миллиона рублей). Приз разделили поровну между победителями. Бруно досталось 94,9 тысячи долларов (6 миллионов рублей).

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Узнав о выигрыше, Бруно сразу позвонил бывшей жене. Он не собирался издеваться над ней, а просто хотел поделиться радостью. Американец пояснил, что они с экс-супругой до сих пор тесно дружат. После этого он связался с сыновьями и рассказал новость им.

Бруно приехал в офис лотереи в городе Лансинг, штат Мичиган, чтобы забрать приз. На выигранные деньги он планирует поехать на Аляску, чтобы навестить сына.

Ранее сообщалось, что житель американского города Ньюберри, штат Южная Каролина, на протяжении 15 лет играл в лотерею с одинаковой комбинацией чисел и сорвал джекпот. Американец, пожелавший сохранить анонимность, утверждает, что последние годы он неизменно вписывает в лотерейные билеты одну и ту же последовательность чисел 3-11-19-27-35.

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