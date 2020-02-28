Пара внезапно разбогатела во время переезда и планирует переехать еще раз

Пара из канадской провинции Британская Колумбия чуть не отправила выигрышный лотерейный билет на склад во время переезда. Об этом сообщает издание UPI.

Роберт Уолтерс (Robert Walters) и Лоис Герет (Lois Gueret) паковали вещи для переезда из города Агассис в город Чилливак. Лежавший в шкафу билет мгновенной лотереи с нетронутым защитным слоем попал в коробку, которую пара собиралась отправить на склад на много месяцев.

Уолтерс увидел билет и отдал его Герет, чтобы она стерла слой и проверила, выигрышный ли он. Билет принес паре внезапное богатство в размере 375,5 тысячи канадских долларов (18,7 миллиона рублей). Они рассказали, что теперь планируют переехать еще раз. «Мы выплатим некоторые долги, но, определенно, подумаем о еще одном переезде — на этот раз куда-нибудь, где у нас будет земля», — сказал Уолтерс.

Ранее сообщалось, что жительница американского округа Чарльз, штат Мэриленд, сорвала в лотерею джекпот благодаря своей забывчивости. Она купила лотерейный билет, когда повторно вернулась в магазин за хлебными палочками, которые забыла купить вместе с ингредиентами для спагетти.

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