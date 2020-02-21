Совет дедушки принес внучке неожиданное богатство

Жительница американского штата Вирджиния прислушалась к совету своего дедушки и неожиданно сорвала в лотерею джекпот. Об этом сообщает портал UPI.

Кейтлен Рани (Kaitlen Raney) гостила у дедушки в городе Мебан, штат Северная Каролина. В один из дней они вместе поехали в местный продуктовый магазин Hawfields General Store. Рани решила по привычке захватить билет мгновенной лотереи за доллар (около 64 рублей). Однако дедушка убедил ее купить билет Ruby Red 7 за 20 долларов (1,3 тысячи рублей).

Материалы по теме Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером

Они вернулись из магазина и проверили результаты розыгрыша. Оказалось, совет дедушки принес внучке богатство в 100 тысяч долларов (6,4 миллиона рублей). «Думаю, я задолжала ему вкусный ужин. Отличная работа, дедушка», — отметила Рани.

Победительница решила отложить денежный приз на оплату обучения сына в колледже и покупку дома.

В прошлом году сообщалось, что жительница американского штата Мичиган сорвала джекпот благодаря советам продавца. Она купила несколько лотерейных билетов, которые порекомендовал ей работник заправки, и выиграла миллион долларов (64,2 миллиона рублей по текущему курсу).

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!