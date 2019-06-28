Совет продавца принес женщине миллион долларов

Жительница американского штата Мичиган сорвала джекпот благодаря советам продавца. Ее историей заинтересовался информационный портал UPI.

60-летняя Дон Зендт (Dawn Zendt) рассказала, что приобрела несколько лотерейных билетов, которые порекомендовал ей работник заправки. Она чуть не забыла их на прилавке, но учтивый продавец напомнил ей об этом. Зендт проверила билеты на следующее утро и узнала, что выиграла миллион долларов (63 миллиона рублей).

Американка призналась, что не поверила в происходящее и попросила своего мужа внимательно посмотреть на цифры.

Большую часть своего куша женщина планирует потратить на ремонт дома, а оставшиеся средства отложить на будущее.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния был куплен лотерейный билет, обладатель которого получит 530 миллионов долларов (33,4 миллиарда рублей). Выигрыш стал седьмым по величине в истории лотереи Mega Millions.

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