Американец прислушался к совету работника заправки и сорвал куш

Житель города Гейтерсберг, штат Мэриленд, выиграл в лотерею крупную сумму благодаря работнику заправки. Как сообщает информационный портал UPI, тот уговорил клиента купить пару лотерейных билетов.

Во вторник, 12 марта, Александр Мальдонадо (Alexander Maldonado) заехал на заправку и услышал за спиной «таинственный голос». «Сегодня еще никто не выигрывал в лотерею, так что везунчиком можешь оказаться ты, мой друг», — сказал ему работник заправки.

Мальдонадо прислушался к совету и купил два билета мгновенной лотереи. Первый принес ему пять долларов (323 рубля), а под защитным слоем второго скрывался главный приз — 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей).

«Я был в шоке, когда увидел, что победил. Работник заправки тоже был очень за меня рад», — признался мужчина. Он заявил, что недавно мечтал о выигрыше в мгновенную лотерею, но не мог и представить, что это случится.

В середине марта сообщалось об американке, выигравшей в лотерею 30 раз за день. Женщина приобрела 30 лотерейных билетов и вписала в них одни и те же числа, эти номера оказались выигрышными, и она получила главный приз лотереи в тридцатикратном размере.

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