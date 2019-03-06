Россиянин потратил 160 рублей и стал миллионером

Житель Ростовской области приобрел лотерейный билет за 160 рублей и выиграл более пяти миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте лотереи.

По данным ресурса, победитель стал вторым с начала марта миллионером среди игроков в «Гослото "5 из 36"». Сумма его выигрыша составила 5,024 миллиона рублей до налогового вычета. После удержания налога на выигрыш россиянин получит 4,371 миллиона рублей.

Чтобы получить приз, победителю необходимо обратиться в центральный офис лотереи в Москве.

В лотерее «Гослото "5 из 36"» игрок должен выбрать пять чисел в диапазоне от 1 до 36 и одно в диапазоне от 1 до 4. Согласно сайту лотереи, каждую неделю один из участников выигрывает приз в миллион рублей и больше.

Летом прошлого года сообщалось о жителе Челябинска, выигравшем в лотерею 170 миллионов рублей. Он потратил на билет 600 рублей и заполнил четыре части купона.

В ноябре 2017-го пенсионерка из Воронежской области сорвала крупнейший джекпот за все время проведения лотерей в России. 63-летняя Наталья Власова выиграла 506 миллионов рублей.

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