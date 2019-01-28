Совет продавца принес женщине большой выигрыш в лотерею

Жительница американского города Проспект, штат Коннектикут, считает, что выиграла в лотерею благодаря совету продавца на автозаправке. Об этом сообщает UPI.

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Лиллиан Перон (Lillian Perone) покупала билеты моментальной лотереи каждую неделю. Обычно она брала билеты 10X Cash, но в этот раз решила попробовать другую марку. По ее словам, продавец рекомендовал ей билет 20X Cash и сказал: «Я предчувствую, что он будет для вас счастливым».

Женщина заплатила и тут же стерла защитный слой. Как и предсказывал продавец, билет оказался выигрышным и принес ей 20 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей). Она планирует купить новый набор клюшек для гольфа и сводить семью в хороший ресторан в день рождения брата.

В декабре 2018 года сообщалось, что житель штата Северная Каролина сорвал куш в лотерею и благодарит за это детей, попросившихся в туалет во время семейной поездки.

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