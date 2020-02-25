Подарок жены сделал мужа миллионером

В американском штате Вирджиния муж получил в подарок от жены лотерейный билет и стал миллионером. Об этом сообщает портал UPI.

Дэниел Шуман (Daniel Shuman) утверждает, что впервые сыграл в лотерею, когда его жена сделала ему необычный подарок. В результате выигрышный лотерейный билет принес американцу один миллион долларов (65,2 миллиона рублей).

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«Мы обнаружили, что числа совпали, и проверили снова, — вспоминает победитель. — Мы были шокированы. Это совсем не то, что мы ожидали увидеть».

Шуман уже посетил штаб-квартиру лотереи и забрал денежный приз. Он признался, что пока не решил, на что потратит выигранные деньги.

В ноябре прошлого года сообщалось, что житель американского округа Монтгомери, штат Мэриленд, подарил жене выигрышный лотерейный билет. Сумма приза составила 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей).

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