Рождественский подарок жены принес мужу неожиданное богатство

Жительница американского округа Толбот, штат Мэриленд, подарила мужу на Рождество выигрышный лотерейный билет. Об этом сообщает UPI.

51-летняя Дейрдре Стоукс (Deirdre Stokes) подчеркнула, что покупает лотерейные билеты лишь в качестве рождественских подарков родным и близким. «В этот раз я снова купила несколько билетов, — вспоминает она. — Один из них, подаренный мужу, оказался счастливым».

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В итоге подарок жены принес мужу неожиданное богатство — выигрыш в 50 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей). «Когда муж стер защитный слой и сказал, что мы выиграли 50 тысяч долларов, я подумала, что он шутит или неправильно проверил результаты, — рассказывает Стоукс. — Я просто не могла в это поверить».

По ее словам, денежный приз поможет их семье восстановить бюджет после крупных трат в праздничные дни. «Я волновалась, что в этом году мы слегка перестарались в Рождество, — объяснила она. — Разумеется, выигрыш все изменит».

В начале ноября сообщалось, что житель провинции Саскачеван, Канада, Чинмой Деб Рой получил в подарок лотерейный билет и выиграл один миллион канадских долларов (47,5 миллиона рублей по текущему курсу). Победитель планирует потратить часть приза на покрытие долгов, а остальную сумму сберечь на образование детей.

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