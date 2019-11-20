Подарок мужа обернулся для жены неожиданным богатством

Житель американского округа Монтгомери, штат Мэриленд, подарил жене выигрышный лотерейный билет. Об этом сообщает информационный портал UPI.

75-летний мужчина, пожелавший сохранить анонимность, отметил, что его супруга временно не способна выйти из дома. Он решил порадовать ее и купил несколько билетов мгновенной лотереи. Жена тут же проверила результаты розыгрышей через мобильное приложение.

Материалы по теме Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером

В результате один из билетов, который обошелся супругу в 20 долларов (1,3 тысячи рублей), принес выигрыш в 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей).

«Такого мы не ожидали», — признался американец. Он заключил, что часть выигранных денег пойдет на покрытие долгов, а остальную сумму супруги сберегут на будущее.

В конце октября сообщалось, что в американском городе О'Фаллон, штат Миссури, постоянный посетитель местного бара подарил барменше выигрышный лотерейный билет. Приз составил 50 тысяч долларов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!