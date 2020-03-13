Сдача в шесть долларов принесла женщине крупное богатство

Жительница американского города Сент-Клер-Шорс, штат Мичиган, утверждает, что оставшиеся после покупки лотерейных билетов шесть долларов (443 рубля) принесли ей крупное богатство. Ее слова приводит информационный портал UPI.

Мэри Энн Дэвис (Mary Ann Davis) рассказала, что зашла в местный магазин и купила несколько лотерейных билетов. «На сдачу с покупки я решила взять три билета Lucky For Life Easy Picks, — пояснила она. — Я просканировала их спустя несколько дней, даже не рассчитывая на удачу. Но когда я зашла на сайт, где купила билет, я поняла, что победа в моих руках».

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Дэвис сорвала крупный джекпот, который позволял ей получать 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей) ежегодно на протяжении всей жизни. Однако женщина предпочла забрать весь выигрыш целиком. После выплаты налогов она получила 390 тысяч долларов (28,8 миллиона рублей). На эти деньги она планирует закрыть долги, а остаток отложить на будущее.

В январе прошлого года сообщалось, что американец попросил у продавца лотерейный билет вместо сдачи и сорвал джекпот. Ему достался выигрыш в 50 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей по текущему курсу).

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