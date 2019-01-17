Ненависть к мелочи принесла американцу тысячи долларов

Американец попросил у продавца лотерейный билет вместо сдачи и сорвал джекпот. Об этом сообщает информационный портал UPI.

В ноябре 2018 года житель города Балтимор приобрел лотерейный билет в одном из продуктовых магазинов города. 28-летний американец обычно использовал банковскую карту, но в этот раз ему пришлось расплатиться наличными. Он терпеть не мог мелочь в кошельке, поэтому попросил продавца дать ему вместо сдачи какой-нибудь лотерейный билет.

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После этого американец положил лотерейный билет на приборную панель своего автомобиля и забыл о нем. Только в январе его отец, постоянно играющий в лотерею, напомнил сыну о билете. Американец попросил отца проверить билет. Тот оказался выигрышным и принес мужчине 50 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей).

«Я ненавижу сдачу, поэтому попросил билет. Всего в жизни я купил, наверное, четыре билета. Всего. Когда-либо», — рассказал журналистам счастливчик, пожелавший сохранить анонимность. Он признался, что планирует потратить деньги на первоначальный взнос для покупки дома, а также угостить отца стейком в ресторане.

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